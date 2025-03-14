ميسان: تقدم نسب الإنجاز في 4 مدارس ضمن مشروع الأبنية المدرسية

2025-03-14 19:15:02 - المصدر: واع

ميسان – واع – حسين البديري

أكدت مديرية التربية في محافظة ميسان، اليوم الجمعة، تقدم نسب الإنجاز في 4 مدارس ضمن مشروع الأبنية المدرسية.

وقال المشرف التربوي في تربية ميسان سلام جواد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع الأبنية المدرسية في المحافظة يشهد نسب إنجاز متقدمة، وهو ضمن مشاريع تنمية الأقاليم".

وقال جواد: "إن مشروع الأبنية المدرسية في ميسان سجل تقدمًا ملحوظًا عبر تنفيذ العديد من مشاريع الأبنية المدرسية الحديثة، والتي ستدخل الخدمة الفعلية خلال الفترة القليلة المقبلة"، موضحًا، أن "المشروع يأتي ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم".

وأضاف جواد، "في مركز المحافظة، وتحديدًا في منطقة أبو رمانة، بلغت نسبة إنجاز بناء مدرستين نموذجيتين أكثر من 90%، أما في قضاء المجر الكبير، فتتواصل أعمال بناء مدرستين جديدتين بنسبة إنجاز تجاوزت الـ70%، وبمواصفات فنية وتصميمية عالية الجودة".

وأكد جواد، أن "هذه المدارس الحديثة ستكون مؤثثة بشكل كامل، وتتكون من 18 صفًا وأخرى من 24 صفًا"، مشيرًا إلى، أن "هذه المدارس ستسهم في فك الدوام الثلاثي المزدوج، الذي تعاني منه بعض مدارس المحافظة".