تأجيل اجتماعات اللجنة التفاوضية للبارتي واليكتي

2025-03-14 19:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن تأجيل اجتماعات اللجنة التفاوضية في الحزبين الرئيسين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني إلى ما بعد العيد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "تم تأجيل الاجتماعات بين الحزبين إلى ما بعد، لعدم وجود تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة حتى الآن".

وأضاف أن "الخلافات قائمة على تسمية المناصب الرئيسية، حيث يشترط الاتحاد الوطني حصوله على منصب رئاسة الإقليم، ومناصب وزارية مهمة، مستغلا مقاطعة الجيل الجديد، والأحزاب الإسلامية".

وأشار إلى أن "جميع الاجتماعات السابقة لم تسفر سوى عن تفاهم حول مسودة وشكل الحكم في الإقليم، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على عقد جلسة البرلمان، وحسم تسمية هيئة الرئاسة".