فوز للجيش والمسيب ونفط البصرة بدوري النخبة العراقي لكرة اليد

2025-03-14 19:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور الثالث من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي بكرة اليد للموسم 2024/2025.

وحقق فريق الجيش في أولى المباريات الفوز على فريق السليمانية بنتيجة (28 - 19)، حيث جرت المباراة عصر اليوم، في قاعة نادي السليمانية الرياضي المغلقة.

وتغلب فريق المسيب على فريق بلدية البصرة بنتيجة (23 - 19)، في المباراة التي جرت عصر اليوم في قاعة نادي البصرة الرياضي المغلقة للالعاب الرياضية.

واخيرا فاز فريق نفط البصرة على مضيفه فريق ذي قار بنتيجة (33 - 23)، وجرت المباراة عصر اليوم في قاعة الشهيد حيدر برهان في محافظة ذي قار.

وتقام يوم غد السبت مباراتان ضمن المنافسات ذاتها مباراتان، تجمع الأولى فريق كربلاء مع ضيفه فريق الحشد الشعبي.

وتقام المباراة الأولى بين الفريقين عصر يوم غد السبت، في قاعة الجماهير المغلقة بمحافظة كربلاء.

أما المباراة الثانية يلاقي فيها فريق الكوفة، ضيفه فريق ديالى، حيث تقام المباراة عصر يوم غد السبت في قاعة الكوفة بمحافظة النجف.