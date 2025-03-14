مطالبات بتدخل عاجل.. الحمى القلاعية تهدد شرقي الموصل

2025-03-14 19:20:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد النائب في البرلمان العراقي منصورالمرعيد، يوم الجمعة ، أن تفشي الحمى القلاعية بين المواشي في منطقة كوكجلي شرقيالموصل بات يشكل تهديدًا حقيقيًا للثروة الحيوانية، مطالبًا بتحرك عاجل من الجهاتالمختصة للحد من انتشار المرض وتوفير العلاجات البيطرية اللازمة.

وقال المرعيد، لوكالة شفق نيوز، إنه"أجريت زيارة ميدانية إلى كوكجلي بعد مناشدات عديدة من مربي المواشي، حيثتفقدت حجم الأضرار والتقيت بعدد من المربين والمسؤولين المحليين".

وأضاف أن"الوضع مأساوي، ودعم البيطرة ضعيف بسببالإمكانيات المحدودة للفرق البيطرية الميدانية، مما يتطلب تدخلاً حكوميًا فوريًا"،مبينا "لقد أبلغت وزير الزراعة ومدير عام الأوبئة بضرورة اتخاذ موقف سريعلمكافحة انتشار المرض".

وتابع "كما أجريت اتصالًا مع رئيس لجنةالزراعة النيابية، وثائر صبري، مدير قسم الوبائيات في وزارة الزراعة، لحثهم علىتوفير اللقاحات والعلاجات الضرورية لدعم المربين والحد من خسائر الثروة الحيوانية".

وشدد المرعيد على أن "الحكومة المحلية فينينوى مطالبة بتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لمساعدة المزارعين والبيطرة"،موضحا أن "استمرار تفشي المرض دون تدخل سريع قد يؤدي إلى كارثة اقتصاديةوزراعية في المحافظة".

وكانت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعةالعراقية، أعلنت يوم الثلاثاء، السيطرة على الحمى القلاعية وانحسار أعداد الإصاباتفيها، فيما أعلنت إطلاق حملة لمكافحة القراد الناقل الرئيسي لمرض الحمى النزفية.

ومنذ قرابة الشهر، تفشى في العراق فيروس الحمىالقلاعية، الذي تسبب بهلاك الآلاف من المواشي، ودخلت الجهات المعنية بحالة استنفارللسيطرة عليه، ما تسبب بانخفاض أسعار اللحوم بشكل عام، بسبب عزوف المواطنين عنها.

وكان مدير المستشفى البيطري في الموصل، عمرالحيالي، أكد في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، اتخاذ إجراءات صارمة بإيقاف حركةالحيوانات غرب الموصل، وذلك عقب تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية في بلدة بادوش،وسط تسجيل نفوق وتسجيل إصابات بعدد من الجواميس.