2025-03-14 20:54:50 - المصدر: ايشان

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إدارة الشرع بالتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب، فيما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب المجازر في الساحل السوري. واعتمد مجلس الأمن بياناً رئاسياً صاغته الولايات المتحدة وروسيا يدين أعمال العنف في اللاذقية وطرطوس بسوريا. وقال المجلس في بيانه: “ندين بشدة الهجمات على البنية التحتية المدنية خاصة المستشفيات في سوريا، […]

ظهرت المقالة مطالباً بمحاسبة الجناة.. مجلس الأمن يحث سوريا على التصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب أولاً على ايشان.



