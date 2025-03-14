2025-03-14 20:54:50 - المصدر: ايشان

بعد وصوله إلى بغداد في زيارة غير معلنة، وعقد مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره فؤاد حسين، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، في أول لقاء لمسؤول في دولة الشرع مع الحكومة العراقية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته منصة “إيشان”، إن “السوداني استقبل الشيباني، وأكد استعداد العراق لدعم إعمار […]

ظهرت المقالة السوداني يستقبل الشيباني ويؤكد استعداد العراق لدعم إعمار واستقرار سوريا أولاً على ايشان.



