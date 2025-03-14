2025-03-14 20:54:50 - المصدر: ايشان

بعد إعلان مقتله على يد جهاز المخابرات الوطني، بإسناد من التحالف الدولي، حصلت منصة “إيشان” على صور للمدعو “أبو خديجة” والذي يشغل منصب والي العراق وسوريا لدى عصابات داعش الإرهابية. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مقتل والي العراق وسوريا المكنى “أبو خديجة” بإسناد قوات التحالف الدولي. […]

ظهرت المقالة هرب ضمن عملية “هدم الأسوار”.. من هو “أبو خديجة” الذي قتله جهاز المخابرات العراقي؟ (صور) أولاً على ايشان.



