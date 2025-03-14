وزيرا خارجية العراق وسوريا يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الأمني والاقتصادي

2025-03-14 21:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 14 - 3 (كونا) -- اتفق وزيرا خارجية العراق فؤاد حسين وسوريا أسعد الشيباني اليوم الجمعة على بناء وتعزيز علاقات ثنائية قوية بين البلدين إضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتبادل الاقتصادي.وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع الشيباني الذي وصل إلى العراق اليوم في زيارة رسمية إن البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية وجغرافية ومجتمعية وسياسية واقتصادية وإن مجتمعيهما يرتبطان بمشتركات كثيرة.وأشار الى ان التهديدات الآنية للمجتمعين السوري والعراقي هي تهديدات مشتركة وان التحديات كذلك مشتركة ولعل أبرزها تهديد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الذي يمثل تحديا للأمن في البلدين معا.وأشار الى أنهما بحثا اليوم بصورة تفصيلية تحركات (داعش) على الحدود السورية العراقية وفي الداخل السوري والداخل العراقي وتقييم نتائج اجتماع عمان الخماسي الأخير لجوار سوريا الذي نوقش فيه فكرة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة تهديدات (داعش) بين الدول الخمس.ولفت الى ان التعاون في الملف السوري يجب ان لا يقتصر على دول الاقليم بل يجب إشراك التحالف الدولي الذي تأسس أصلا لمحاربة (داعش) في سوريا والعراق مبينا ان العمل الإقليمي مهم ولكن يجب ان لا يهمل العمل الدولي لأن (داعش) منتشر في العديد من الدول.وأكد الوزير العراقي ان بلاده لا تتدخل في الشأن السوري الداخلي بناء على ما جاء في الدستور العراقي بيد ان ذلك لا يمنع تقديم الدعم لسوريا بمشاطرتها التجربة العراقية لتفادي ما مر به العراق من اقتتال طائفي ما زال يعاني من تبعاته حتى الآن.وتابع "من هذا المنطلق ناقشنا مسألة الساحل السوري وما حدث هناك" مؤكدا ان بلاده أعربت عن قلقها إزاء تلك الاحداث بيد انه أشاد في الوقت نفسه بتشكيل لجنة التحقيق السورية في ذلك الملف معربا عن امله أن تخرج بنتائج ملموسة تفرض السلم المجتمعي والاستقرار في سوريا.وبين أن بلاده تتمنى عملية سياسية شاملة في سوريا تشمل جميع ممثلي المكونات لأن إهمال أي مكون يؤدي الى ردود فعل سلبية قد تمهد الطريق لتدخل خارجي وربما الى الفوضى التي تفسح المجال لدخول التنظيمات الارهابية.وأشار الى أنهما بحثا كذلك الملف الاقتصادي لما له من أهمية للبلدين مبينا ان القطاع الخاص العراقي والشركات العراقية يستطيعان أن يؤديا دورا في بناء الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.وأعرب حسين عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري احمد الشرع مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي داعيا الى تطوير الاتفاق وتطبيقه لمصلحة سوريا ولضمان استقرارها ولبناء علاقات متوازنة مع جميع المكونات.بدوره أكد الوزير السوري ضرورة الحفاظ على وحدة الصف بين سوريا والعراق مبينا ان زيارته الى بغداد ليست مجرد لقاء دبلوماسي بل تأكيد على الروابط الثنائية وتجسيد لرغبة سوريا الجادة في تعزيز الروابط الثنائية.وأكد ضرورة ان يقف البلدان بحزم ضد أي تدخل خارجي في شؤونهما الداخلية مضيفا "لن يملى علينا مستقبلنا من قوى خارجية بل من ارادة شعوبنا".وأعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع العراق في مجال مكافحة تنظيم (داعش) على طول الحدود المشتركة مؤكدا ان الأمن مسؤولية مشتركة بين البلدين.وأشار إلى أن بلاده تواجه اليوم تحدي إعادة بناء الوطن بعد حرب مدمرة ودمار شامل للبنية التحتية مضيفا "كما تجاوز العراق تحدياته فإننا سنتجاوز ذلك ونتطلع الى العراق كشريك في هذه المرحلة مستفيدين من خبرته في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي".ورأى ان فتح الحدود بين البلدين سيعزز التعاون الاقتصادي بينهما مؤكدا أن الاقتصاد يعد اليوم حجر الأساس للسيادة والاستقرار.وانتهى قائلا "إن شراكة قوية بين البلدين ستسهم في استقرار المنطقة وتجعلنا أقل اعتمادا على القوى الخارجية وأكثر قدرة في الاعتماد على أنفسنا".ووصل الوزير السوري الى العراق في وقت سابق من اليوم في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول سوري رفيع من الإدارة السورية الجديدة. (النهاية) ع ح ه / م م ج