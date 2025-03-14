العراق يتحرى ما تبقى من داعش ويشير لدور بارز لأمن كوردستان في العمليات الميدانية

2025-03-14 21:15:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت قيادة العمليات المشتركة، مساء الجمعة، بالتفاصيلعن ما تبقى من قيادات داعش في العراق، فيما أشارت إلى وجود دور بارز وتنسيق كبيرمع قوات الأسايش ومجلس أمن إقليم كوردستان، في ملاحقة الفلول الإرهابية.

وقال قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي،في مؤتمر صحفي مشترك مع جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب، حضرته وكالة شفقنيوز، إن "هناك انجازاً أمنّياً كبيراً وجهداً متميزاً في ملاحقة ما تبقى منقيادات داعش في العراق"، لافتاً إلى أن "العام الحالي شهد تنسيقاًمتميزاً مع الأسايش ومجلس أمن إقليم كوردستان في ملاحقة هذه الفلول".

وأضاف المحمداوي، أن "يوم أمس شهد تنفيذ عملية نوعيةوبإسناد فني تم تنفيذ ضربة استهدفت (عبد الله مكي) المكنى أبو خديجة الذي يشغلمنصب (نائب الخليفة) في العراق وسوريا، وهو واحد من أهم من القيادات الإرهابيةالخطرة الملاحقة".

وأوضح أن "العمليات الاستباقية السابقة كانت فيالعام الماضي وقتلت قيادات ارهابية وكان مفروض ان يكون الارهابي (ابو خديجة) منضمنهم، لكن هو غادر قبل العملية، وأن جهاز الاستخبارات حصل على معلومات مهمة ووصلإلى عناصر مقربه منه في محافظة كركوك ومن خلالها جرى الوصول إلى الإرهابيواستهدافه".

وأشار المحمداوي، إلى أن "إقليم كوردستان كان له دوربارز، حيث شرع منذ اشهر بعمليات استدراج احد العناصر الأرهابية المقربين منالارهابي المقبور ابو خديجة، ودوره في العملية كان مهماً للغاية".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس مجلس الوزراء،القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، عن مقتل ما يسمى بـ"نائبخليفة" تنظيم داعش وأحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم.

وقال السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "يواصلالعراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهازالمخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقواتالتحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة)،الذي يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراقوسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية)".

وبعد ذلك، انتقد مجلس أمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة،إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن مقتل نائب خليفة تنظيم داعش الإرهابي،دون الإشارة لدور الإقليم في تلك العملية، واصفاً الأمر بالمؤسف، حسب تعبيره.

وذكر المجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بعدسنوات من المتابعة، وبالاستناد إلى المعلومات الاستخبارية لمجلس أمن إقليمكوردستان، وبتنسيق مع الحلفاء، ثم لاحقًا مع القوات الفيدرالية العراقية، تمالقضاء على عبدالله مكي مصلح رفيعي، المعروف بأبو خديجة، نائب خليفة داعش والمسؤولفي التنظيم داخل العراق وسوريا، وذلك خلال عملية أمنية ناجحة".

ولفت إلى أن "هذا الإنجاز يعكس التزامنا الثابتبمواجهة تهديد الإرهاب في المنطقة، ومع ذلك، فإن البيان الصادر عن رئيس الوزراءالفيدرالي (محمد شياع السوداني) لم يشر إلى الدور المحوري لمجلس أمن إقليمكوردستان في هذه العملية، وهو أمر مؤسف، حيث لا يعكس روح التعاون المؤسساتي بينالإقليم والحكومة الفيدرالية".

وتابع مجلس أمن كوردستان: "لقد لعبت المؤسساتالتابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان دوراً حاسماً في مواجهة تهديدات الإرهابيين فيهذه المنطقة، وستواصل أداء واجبها بكفاءة، ومن الأفضل أن تعمل الحكومة الفيدراليةعلى تعزيز التنسيق والتعاون لضمان استقرار وأمن جميع أنحاء العراق".