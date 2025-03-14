مجددا.. انتشار أمني بمحيط السفارة السورية في بغداد

2025-03-14 22:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتشار أمني كثيف في محيط السفارة السوريةببغداد، فيما رجح أن يكون لتأمين زيارة وزير الخارجية السوري.

وقال المصدرلوكالة شفق نيوز، إن "قوات حفظ القانون، انتشرت بوجدات إضافية لتعزيز الوحدات المتواجدة بهدف حماية محيط السفارة السورية في منطقة المنصورغربي بغداد".

وأضاف أنه "من المتوقه أن يكون هذاالانتشار لتأمين زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الى السفارة".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت قبل قليل، عناعتقال متهمبالتحريض على التظاهر أمام السفارة السورية ببغداد وإثارة أعمال شغب.

وقالت الوزارةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقالمعلومات استخبارية دقيقة، وبناء على موافقات قضائية، تمكنت مفارز استخباراتومكافحة إرهاب الرصافة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارةالداخلية، من القاء القبض على متهم قام بالتحريض على التجمهر أمام السفارة السوريةفي منطقة المنصور ببغداد وإثارة أعمال شغب هناك".

ووصل اليومالجمعة، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد، وأجرى لقاءات معرؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، وعقد مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجيةالعراقي فؤاد حسين.

وكانت قوات الأمن العراقية، طوقت مساء أمس الخميس، مبنى ومحيط السفارةالسورية في منطقة المنصور ضمن العاصمة بغداد، في إجراء هو الثاني من نوعه خلاليومين.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن"قوات حفظ القانون توجهت مساء اليوم إلى منطقة المنصور لتأمين الحمايةاللازمة لمحيط ومبنى السفارة السورية".

وأوضح المصدر، أن الإجراء يأتي "بعد ورودمعلومات استخباراتية بوجود مجاميع يحاولون التظاهر أمام السفارة السورية، وجرىاتخاذ خطوة التأمين تحسباً لوقوع أي طارئ".

وكانت القوات الأمنية قد انتشرت في محيطالسفارة السورية بالعاصمة بغداد، يوم الثلاثاء الماضي، كإجراء احترازي تحسبًا لأيطارئ، قبل أن تقرر الانسحاب بعد تقييم الوضع الأمني وضمان استقراره.