بغداد.. اعتقال متهم بالتحريض على التظاهر أمام السفارة السورية

2025-03-14 22:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتوزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، عن القبض على متهم بالتحريض على التظاهرأمام السفارة السورية ببغداد وإثارة أعمال شغب.

وقالت الوزارةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقالمعلومات استخبارية دقيقة، وبناء على موافقات قضائية، تمكنت مفارز استخباراتومكافحة إرهاب الرصافة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارةالداخلية، من القاء القبض على متهم قام بالتحريض على التجمهر أمام السفارة السوريةفي منطقة المنصور ببغداد وإثارة أعمال شغب هناك".

وأضافت "اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، وإكمال أوراقه التحقيقيةوالقانونية لتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل".

وحذرت الوزارة من "محاولة اثارة الفتن او محاولة الاعتداء على ضيوف العراقبمختلف جنسياتهم وان الأجهزة والدوائر التخصصية ستتعامل بحزم بحق كل من تسول لهنفسه العبث بالأمن".

وكانت قوات الأمن العراقية، طوقت مساء أمس الخميس، مبنى ومحيط السفارةالسورية في منطقة المنصور ضمن العاصمة بغداد، في إجراء هو الثاني من نوعه خلاليومين.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن"قوات حفظ القانون توجهت مساء اليوم إلى منطقة المنصور لتأمين الحمايةاللازمة لمحيط ومبنى السفارة السورية".

وأوضح المصدر، أن الإجراء يأتي "بعد ورودمعلومات استخباراتية بوجود مجاميع يحاولون التظاهر أمام السفارة السورية، وجرىاتخاذ خطوة التأمين تحسباً لوقوع أي طارئ".

وكانت القوات الأمنية قد انتشرت في محيطالسفارة السورية بالعاصمة بغداد، يوم الثلاثاء الماضي، كإجراء احترازي تحسبًا لأيطارئ، قبل أن تقرر الانسحاب بعد تقييم الوضع الأمني وضمان استقراره.