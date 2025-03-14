اعتقال 17 متهما بالانتماء لجماعة دينية "منحرفة" جنوبي العراق

2025-03-14 22:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتقيادة شرطة ميسان، يوم الجمعة، عن القبض على 17 متهما يشتبه بانتمائهم لحركة دينية"منحرفة"، وذلك بعد تطويق المكان المتواجدين فيه.

وقالت القيادةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءعلى توفر معلومات تفيد بتواجد مجموعة تتخذ من احدى الحسينيات الدينية مقرا لها،لتمارس سلوكيات دينية منحرفة، شرعت قوة امنية من قسم شرطة الكرامة والشرطة الإتحاديةومفارز جهاز الأمن الوطني، وقاطع شرطة النجدة إلى المكان المقصود".

وأضافت "بعد تطويق المنطقة ومداهمة المكانتمكنت من إلقاء القبض على 17 متهماً ممن يشتبه بأنتمائهم إلى حركات دينية سلوكية منحرفة"، مبينة انه "تمعرض الأوراق التحقيقية على القاضي المختص ولسلامة التحقيق قرر توقيفهم وفق المادة 372 وإحالتهم إلى الجهات التحقيقيةالمختصة".

ويوم أمس، أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بأن قوةامنية تابعة للأمن الوطني تمكنت من اعتقال 3 أشخاص ينتمون لجماعة (القربان)الدينية المنحرفة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.

وجماعة "القربان" هي مجموعة دينيةمتطرفة ظهرت في العراق، وتُعرف أيضًا بـ"العلي اللهية"، تروج لأفكارمنحرفة، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب، وتدعو إلى التضحيةبالنفس في مناسبات دينية.

وتُنفذ الجماعة طقوسًا غريبة، منها إجراء"قرعة القربان" لاختيار الأفراد الراغبين في التضحية بأنفسهم.

وألقت قوات الأمن العراقية على العشرات منعناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، والديوانية، بعد تنفيذها طقوسًامتطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة فيالعراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكارمتطرفة أو تدعو إلى العنف.