2025-03-14 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، إنجاز 85% من الأعمال بمدخل بغداد – الموصل، فيما أكدت إطلاق حملة لمكافحة التشوهات والتعديات على الطريق، بالتعاون مع قيادة شرطة بغداد – الكرخ.وقال مدير الطرق والجسور في محافظة بغداد، عبد الله حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة إنجاز مشروع مدخل بغداد - الموصل تجاوزت 85%، حيث تسير الأعمال بوتيرة متسارعة بفضل المتابعة الميدانية المستمرة من قبل رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين".وأضاف، أن "المدة التعاقدية للمشروع تنتهي في أغسطس 2026، إلا أن سرعة التنفيذ والتوجيهات المباشرة بحل المعوقات قدّمت موعد الإنجاز الأولي إلى بداية شهر نيسان المقبل، وتأثرت بعض الأعمال نتيجة لانخفاض درجات الحرارة والأمطار الأخيرة، حيث إن طبقة الأسفلت البوليمري تحتاج إلى درجة حرارة لا تقل عن 15 درجة مئوية، مما أدى إلى تأخير طفيف".وأضاف، "سيتأخر المشروع لمدة ثلاثين يومًا بسبب الأحوال الجوية، وسيتم تعويض معظم هذه المدة بواقع 28 يومًا تقريبًا من خلال تكثيف الجهود"، لافتاً إلى أن "الأعمال مستمرة بشكل جيد، حيث تم إنجاز معظم مراحل الإكساء، والانتهاء من تركيب الأسيجة الجانبية والوقائية، بينما يجري العمل على الجسور، حيث إن تقدم المشروع فاق التوقعات بكثير".وأشار حسين إلى أن "مدخل بغداد - الموصل هو الأطول والأهم من بين مداخل العاصمة، وكان يواجه معوقات عديدة، إلا أن المتابعة المستمرة من قبل رئيس الوزراء وزيارات محافظ بغداد الدورية أسهمت في حلها".وبشأن التحديات الجديدة، أوضح حسين أن "هناك مشكلات بدأت تظهر بعد أن بدأت ملامح الطريق بالاكتمال، حيث لوحظت عمليات رمي الأنقاض والنفايات، بالإضافة إلى كتابة الإعلانات العشوائية على الأسيجة الجانبية والجسور، وتم إطلاق حملة بالتعاون مع قائد شرطة بغداد - الكرخ لمكافحة هذه التشوهات، حيث تم نصب كمائن واعتقال بعض المخالفين، والحملة مستمرة".وفيما يتعلق بتأثير عجلات الحمل الثقيلة على الطريق، أكد حسين أنه "تم نصب موازين محورية ذكية للكشف عن الحمولات الزائدة، حيث تعمل هذه الموازين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى توقيف المركبات، مما يضمن ديمومة الطريق ويحميه من الأضرار الناجمة عن الأحمال الزائدة".وأشار إلى أن "محافظة بغداد تبذل جهودًا كبيرة لضمان تشغيل الموازين المحورية قبل افتتاح الطريق رسميًا، كما أن الكاميرات ستعمل على رصد المخالفات وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المختصة لضمان تطبيق القانون بشكل صارم".