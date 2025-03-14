تزامنا مع زيارة الشيباني.. انتشار أمني مكثف بمحيط السفارة السورية ببغداد

2025-03-14 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، بأنه لليوم الثاني على التوالي، يتم نشر تعزيزات أمنية مكثفة حول السفارة السورية في منطقة المنصور، حيث تم تعزيز الوحدات الأمنية الموجودة بقوات إضافية لتعزيز الإجراءات الوقائية.

وأشار المصدر بحديثه لـ"بغداد اليوم"، إلى أن هذه الإجراءات تأتي استعدادًا لزيارة محتملة لوزير الخارجية السوري إلى السفارة، وذلك لضمان أعلى مستويات التأمين خلال الزيارة.

وكان مصدر مطلع، أفاد بوقت سابق من اليوم، بوصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية "غير معلنة".

وبعد وصوله واستقباله من قبل وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد الشيباني، أن الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع جادة في تعزيز روابط العلاقة مع العراق.