اكتفى بالغرامة المالية فقط.. اتحاد الكرة يقبل استئناف نادي الكرمة على "عقوبته"

2025-03-14 22:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتلجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم العراقي، يوم الجمعة، قبول اعتراض نادي الكرمةعلى قرار لجنة الانضباط، وقررت تعديل القرار عبر الاكتفاء بفرض غرامة مالية "مضاعفة"فقط.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"لجنة الاستئناف، اجتمعت برئاسة عبد الحسين كاطع جبر ونائب الرئيس عبدالكريمكامل جاسم وعضوية كل من عباس عبد الحسين حميد واحمد خرباط عبدالسيد، وناقشت طلبالاستئناف المقدم من قبل نادي الكرمة الرياضي على قرار لجنة الانضباط بالعدد 50 في 5 آذار/ مارس، وبعد الاطلاع علىالاوليات الخاصة بالدعوى تقرر قبولها من الناحية الشكلية".

وأضاف أنه "بعد استدعاء كافة اطراف القضيةوتدوين افاداتهم امام لجنة الاستئناف علية قررت اللجنة، تعديل قرار لجنة الانضباطبالعدد 50، وفرض غرامة مالية على نادي الكرمة الرياضي 10 ملايين دينار عراقياستنادا لأحكام المادة 49/1/2/أ من لائحة الانضباط 2024-2025".

وكانت لجنة الانضباط قررت يوم 5 اذار/ مارسالحالي، معاقبة نادي الكرمة على خلفية اثارة الاهازيج النابية على حكم المباراةوأيضا بعد صافرة النهاية قام بعض من الجمهور برمي قناني المياه على الحكام اثناءدخولهم الى غرف الملابس، مما أدى الى خدش بسيط في وجه الحكم، في لقاء الكرخوالكرمة ضمن منافسات دوري النجوم التي انتهت للكرخ 1-0.

وتضمنت العقوبةالسابقة، حرمان جماهير نادي الكرمة من الدخولالى ارضهم المفترضة (مباراة واحدة)، وفرض غرامة مالية على النادي قدرها 5 ملاييندينار عراقي.