2025-03-14 22:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، أن العراق يبذل جهودًا كبيرة في مجالات الإعمار والخدمات والبناء.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "التقينا مساء اليوم فابيان بوسار، رئيس مركز الشؤون السياسية والخارجية في فرنسا، وتداولنا تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة".وأشار السيد الحكيم الى " أهمية استقرار المنطقة كشرط أساس لاستقرار العالم"، مشددا على "ضرورة الحوار وتكامل الأدوار بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار المنشود".ودعا إلى "الحوار في سوريا، مع التأكيد على احترام الخصوصيات والواقع الديمغرافي في هذا البلد"، مبينا أن "العراق يبذل جهودًا كبيرة في مجالات الإعمار والخدمات والبناء، بعد تحقيق الاستقرار على مستويات عدة، منها السياسي والأمني والمجتمعي، هذا الاستقرار أتاح الفرصة للنهوض بأولوية المرحلة الحالية والمقبلة، وهي النهوض بالواقع الخدمي والعمراني والتنموي.