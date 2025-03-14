الإطاحة بمتهم قام بالتحريض على التجمهر أمام السفارة السورية ببغداد

2025-03-14 22:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ألقت مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب الرصافة، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، القبض على متهم بالتحريض على التجمهر أمام السفارة السورية في منطقة المنصور ببغداد، وإثارة أعمال شغب في محيطها.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، جاءت هذه العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وموافقات قضائية.

كما أكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وتقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل.

وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الداخلية من محاولات إثارة الفتن أو استهداف البعثات الدبلوماسية، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو الاعتداء على ضيوف العراق من مختلف الجنسيات.



