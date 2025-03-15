زلزال بقوة 2ر3 درجات يضرب شمال العراق.. ولا خسائر

2025-03-15 00:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 14 - 3 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية عن حدوث هزة أرضية بقوة 2ر3 درجات على مقياس ريختر داخل الحدود العراقية شمال محافظة دهوك بإقليم كردستان شمال العراق مساء اليوم الجمعة من دون تسجيل خسائر.وذكرت الهيئة في بيان لها أن المراصد الزلزالية التابعة لها سجلت حدوث الهزة على بعد 12 كم شمال محافظة دهوك في إقليم كردستان وشعر السكان بها لكن لم تحدث خسائر مادية أو بشرية.وقبل ثلاثة أيام ضرب زلزال شمال العراق مدينة أربيل وبلغت قوته 1ر5 درجات ريختر . (النهاية) ص ب ر / ه س ص