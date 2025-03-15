الكرخ يهزم الجوية في دوري النجوم

2025-03-15 00:35:04 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب الكرخ على القوة الجوية بنتيجة (1-0) في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب الشعب الدولي ضمن مباريات الجولة (24) من دوري نجوم العراق.وسجل هدف المباراة الوحيد للكرخ بنيامين آكور في الدقيقة 45.وبهذا الفوز رفع الكرخ رصيده الى النقطة 32 في المركز الـ 9 بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 41 في المركز الـ 4.