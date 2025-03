مصرع شابين بصعقة كهربائية في حادثين منفصلين بذي قار

2025-03-15 01:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: شهدت محافظة ذي قار حادثين أوديا بحياة شابين نتيجة صعقة كهربائية في موقعين مختلفين، وفقا لما كشفه مصدر أمني. وأوضح المصدر لشبكة أخبار الناصرية، أن شابا يبلغ من العمر 17 عاما لقي مصرعه في قضاء الغراف بعد تعرضه لصعقة كهربائية نتيجة تسرب التيار إلى أحد أعمدة الكهرباء. وفي حادث منفصل، توفي شاب آخر يبلغ من العمر 13 عاما في منطقة الشوفة بمدينة...

