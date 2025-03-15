الطلبة يكرم نوروز بثلاثية في ختام الجولة 24 لدوري النجوم

2025-03-15 01:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب فريق الطلبة على ضيفه فريق نوروز بنتيجة 3-1 في ختام منافسات الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة جرت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة الـ 11:30 مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم الطلبة بهدف واحد دون مقابل سجل هدف الطلبة حسين عبدالله اللاوندي في الدقيقة 5، وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدفه الثاني عن طريق سيمون موسوفا بالدقيقة 57 هدفه، واضاف عبدالله حسين اللاوندي الهدف الثالث في الدقيقة 71، وتمكن نوروز من تقليص النتيجة بتسجيله عن طريق اسو رستم في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 40 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 30 بالمركز 12.