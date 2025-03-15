موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

2025-03-15 04:00:45 - المصدر: كونا

الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط 11 متسولا من جنسيات عربية وآسيوية أثناء قيامهم بالتسول أمام المساجد والأسواق بالإضافة إلى ضبط 15 شخصا بتهمة بائع متجول.

بغداد - رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يعلن قتل "أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم" وهو عبدالله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة) الذي يشغل منصب ما يسمى (نائب الخليفة ووالي العراق وسوريا) ومسؤول اللجنة المفوضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد أربعة أطفال فلسطينيين من قصف لمسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي خلال جمعهم الحطب بمحيط مدرسة (صبحة الحرازين) في حي (الزيتون) جنوب شرق مدينة غزة.

واشنطن – وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو يعلن طرد سفير جنوب افريقيا لدى الولايات المتحدة امرحيم رسول بعد تصريحات اطلقها مؤخرا انتقد فيها سياسات الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

القاهرة - الصومال يعلن عن قتل 41 "إرهابيا" تابعا لميليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد. (النهاية) ر ج