ليلة الإنقاذ.. إحباط انتحار في بغداد وانتشال أب وابنته من الغرق بالأنبار (فيديو)

2025-03-15 08:46:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن دوريات نجدة الرصافة تمكنت من إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر باب المعظم وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن دوريات نجدة الكندي الثاني رصدت في ساعة متأخرة من الليل الشخص أثناء تواجده على الجسر، وعلى الفور تم إشعار السيطرة المركزية والتوجه إليه لإنقاذه قبل أن يرمي نفسه.

وأشار المصدر، إلى تسليمه لمركز الشرطة وفق الإجراءات الأصولية حفاظًا على سلامته.

وفي محافظة الأنبار غربي العراق، أفاد مصدر أمني آخر، بأن قوة أمنية في قضاء الكرمة تمكنت من إنقاذ رجل وابنته من الغرق، بعد سقوط سيارتهما في نهر التميمي.

وأوضح أن السيارة انحرفت عن مسارها لأسباب غير معروفة، ما أدى إلى سقوطها في مياه النهر، قبل أن تتدخل القوة الأمنية وتتمكن من إنقاذ الرجل وابنته بأمان.

وأكد المصدر أن الحالة الصحية للناجيين مستقرة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.