غوارديولا: أتعلم من عمالقة دوري الأبطال.. ولا أشعر بالأسف

2025-03-15 08:50:03 - المصدر: واع

متابعة-واع

حدد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، هدف الفريق الإنكليزي هذا الموسم، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، مشدداً على أنه يستمتع بمباريات الكبار في دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 47 نقطة، قبل مواجهة برايتون اليوم السبت.

وبخصوص كون "برايتون" منافساً على التأهل لدوري الأبطال، قال غوارديولا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "وربما يكون بورنموث، وأستون فيلا، ونيوكاسل، وربما فولهام، حاضرين في المنافسة. إنهم فرق رائعة، لذا فهذا ليس مفاجئاً".

وأضاف: "كان لدي شعور بأنهم يستحقون التأهل فهم جيدون حقاً ومتسقون في الأداء، ولديهم أشياء مذهلة في طريقة لعبهم".

وتابع :"إنها منافسة كبرى وليست خيبة أمل أن أكون هنا، بل هو تحد، فإذا تمكنا من تحقيق ذلك والتأهل لدوري أبطال أوروبا، فسيكون ذلك نجاحاً كبيراً من وجهة نظري بالنسبة للعديد من الأمور".

وأردف : "لا أقول نحن نلعب من أجل ذلك بل العكس تماماً، أحيانا تكون هناك مواسم في الحياة والرياضة حيث يتعين عليك أن تعيش ذلك".

وأوضح :"الأمر في أيدينا ويعتمد علينا لسنا مضطرين لاستعادة 8 أو 10 نقاط للذهاب إلى هناك وانتظار أن يخسر المنافس العديد من المباريات. الأمر يتعلق بنا فقط ويعتمد على سلوكنا وكرة القدم التي نلعب بها سواء كنا هناك أم لا".

وأشار :"علينا أن نصل لأعلى مستوى ممكن للتأهل إلى أوروبا الموسم المقبل، وعلينا أن نكون متسقين قدر الإمكان. نعلم أن لدينا 10 مباريات متبقية، 6 على أرضنا و4 خارجها، وفي أرضنا نخوض مباريات صعبة مثل برايتون، وأستون فيلا، وبورنموث معظم المباريات صعبة للغاية".

وأوضح :"علينا أن نبذل جهداً أفضل لأن هناك العديد من الفرق لديها هذا الهدف وقد أضعنا فرصة مهمة الأسبوع الماضي".

ولكن بدلا من الشعور بالإحباط لعدم التأهل في المراحل الأخيرة هذه المرة، يركز المدرب على التأهل وإحداث تأثير في المسابقة خلال الموسم المقبل.

وقال: "لا.. هذا لا يضر ليس لدي أي خيبة أمل أو ندم. لا نستحق أن نكون هناك".

وأضاف :"أستمتع بكرة القدم من أجل المباريات الرائعة، أنفيلد، باريس، وتنافسية ريال مدريد وأتلتيكو، ومدى جودة أداء برشلونة طوال الموسم منذ أشهر عديدة، والطريقة التي يلعبون بها لمدة 65 - 70 دقيقة أمام بنفيكا. أنا مجرد متفرج أتعلم وأرى وأستمتع بذلك".

وأكد :"بالتأكيد لا أشعر بأنه من المؤسف أننا لسنا هناك، يوجد فرق في دور ال 16 خرجت، خسرنا أمام ريال مدريد، لكن بعد أسبوعين أتلتيكو، بنفيكا، ليفربول، خرجوا هذه هي البطولة".

وأوضح :"حصد ليفربول جميع النقاط في دور المجموعات ثم لعب ضد باريس سان جيرمان وكان أليسون أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت بباريس، وكان دوناروما أفضل لاعب في أنفيلد كيف يقيم ذلك؟ التفاصيل وركلات الجزاء، قدم ليفربول مباراة رائعة في أنفيلد كعادته، ولعب باريس سان جيرمان مباراة مذهلة في باريس، وعانوا في أول 15 دقيقة من كل شوط، ثم خرجوا من هذه البطولة".

وشهد هذا الأسبوع تأهل ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وأرسنال، وأستون فيلا، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، وإنتر، وبوروسيا دورتموند إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وهي مرحلة وصل إليها السيتي في المواسم السبعة الماضية تحت قيادة غوارديولا.

المصدر: كورة