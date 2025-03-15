دار المأمون تطلق إصدارات جديدة من الكتب المترجمة

2025-03-15 08:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادي

صدر عن دار المأمون للترجمة والنشر مجموعة من الكتب الجديدة والمترجمة بلغات مختلفة بإشراف مدير عام الدار اشراق عبد العادل.

وتضمنت الإصدارات الجديدة التي اطلعت عليها وكالة الانباء العراقية (واع) مجموعة من الكتب المتنوعة ومنها كتاب (لايمكنني السكوت) تأليف / ليف تولستوي ترجمة عقيل يحيى حسن، وكتاب (حديقة المسرات الأرضية.. جماليات الفن التشكيلي)، ترجمة جمال جمعة.

كمًا أصدرت الدار كتاب (الملخص- العجوز) وهو رواية قصيرة وقصص من الخيال العالمي، ترجمة ناظم مزهر بإلإضافة الى كتاب (كلزحف – كالنذير) كتاب العازب تأليف علي البزاز ، وكتاب (الصياد الماهر.. حكايات مدرسية) تأليف / سفيتلانا سوروكا، ترجمة أحمد عبد الكريم حميد

وأخيرا كتاب (ناديا - نيكولاييفنا) وقصص اخرى تأليف فسيفولود غارسون

وترجمة عبد الجبار ناصر.