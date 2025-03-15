خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجع الإغلاق

2025-03-15 09:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب خلال الأسبوع الماضي، رغم انخفاض أسعارهما في آخر جلسة تداول يوم أمس الجمعة.

وأغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بلغ 36 سنتاً، ليستقر عند 68.22 دولاراً للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 44 سنتاً، ما يعادل 0.65%.

أما خام البصرة المتوسط، فقد أنهى تداولاته على انخفاض مماثل بـ 36 سنتاً، ليصل إلى 70.83 دولاراً للبرميل، لكنه سجل مكاسب أسبوعية قدرها 44 سنتاً أو ما يعادل 0.62%.

وعلى الصعيد العالمي، أنهى خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأسبوع عند مستويات شبه مستقرة مقارنة بالجمعة الماضية، حيث استقر برنت عند 70.36 دولاراً، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس 67.04 دولاراً.

ووفقاً لتقديرات بنك "باركليز" الصادرة في 14 مارس/آذار، خفض البنك توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2025 بمقدار 9 دولارات، ليصل إلى 74 دولاراً للبرميل.