2025-03-15 10:18:04 - المصدر: ايشان

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه تهديدات بكوارث طبيعية وشيكة، تشمل زلازل مدمرة وأعاصير كارثية وثوراناً بركانياً هائلا، قد يتسبب في دمار واسع النطاق وفقدان آلاف الأرواح. تشهد البلاد سنويا عواصف عاتية وحرائق غابات وزلازل، بلغت خسائرها في عام 2024 وحده 27 مليار دولار. لكن العلماء يحذرون منذ فترة […]

ظهرت المقالة ديلي ميل: أمريكا مهددة بزلازل مدمرة وأعاصير كارثية وثوراناً بركانياً هائلاً أولاً على ايشان.



