اليوم.. مباراتان في ختام منافسات الدور الثالث لنخبة اليد

2025-03-15 10:55:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتختتم اليوم السبت منافسات الدور الثالث من المرحلة الثانية لدوري نخبة كرة اليد، بإقامة مباراتين تجمع الأولى كربلاء بفريق الحشد الشعبي، ويلتقي في الثانية ديالى بفريق الكوفة.ويسعى فريق الحشد الشعبي إلى مواصلة رحلة النجاحات بغية الحفاظ على موقع الصدارة، بعد نجاحه في التغلب على نظيره المسيب بالدور السابق بنتيجة (47 – 17).وفي اللقاء الثاني يرتكز فريق ديالى ثالث الترتيب على نتائجه الإيجابية وارتفاع الروح المعنوية للاعبيه من أجل اجتياز حاجز فريق الكوفة.يذكر أن منافسات الدور الثالث كانت قد انطلقت يوم أمس الجمعة وأسفرت عن فوز الكرخ على الفتوة بنتيجة (38-16)، ونفط البصرة على ذي قار (33-23)، وبلدية البصرة على المسيب (23-19)، والجيش على السليمانية (28-19).



