القبض على 5 مخالفين استغلوا الطرق والارصفة كـ "كراجات" في بغداد

2025-03-15 10:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (15 آذار 2025)، عن القاء القبض على خمسة مخالفين اقدموا على استغلال الطرق والارصفة كساحات "لوقوف العجلات" بجانب الرصافة في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على (خمسة) مخالفين اقدموا على استغلال الطرق والارصفة واستخدامها كساحات (لوقوف العجلات) واخذ المبالغ المالية من المواطنين بطرق غير شرعية".

وأضافت، ان "ذلك جاء ضمن منطقة (الكرادة) بجانب الرصافة"، مؤكدة انه "تم تسليم المخالفين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".