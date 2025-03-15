الجيش الامريكي يؤكد مقتل الرجل الثاني في تنظيم (داعش) في ضربة جوية بالعراق

2025-03-15 11:00:05 - المصدر: كونا

واشنطن - 15 - 3 (كونا) -- أكد الجيش الأمريكي مقتل الرجل الثاني في ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في ضربة جوية في محافظة الانبار العراقية.وقالت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) في بيان على صفحتها بمنصة (اكس) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة ان "قوات القيادة المركزية تمكنت من تحييد قائد العمليات الخارجية في تنظيم داعش والذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في التنظيم في ضربة جوية دقيقة بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية في محافظة الأنبار".واضاف البيان ان الضربة الجوية اسفرت عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم (داعش) عبدالله مكي وكنيته (أبو خديجة) بالإضافة إلى أحد عناصر (داعش) الآخرين.واوضح ان "ابوخديجة بصفته امير اللجنة المفوضة التي تعتبر اعلى هيئة لاتخاذ القرار داخل التنظيم كان مسؤولا عن العمليات واللوجستيات والتخطيط التي ينفذها داعش على المستوى الدولي كما كان يدير جزءا كبيرا من تمويل انشطة داعش حول العالم".وقال قائد (سنتكوم) الجنرال مايل كوريلا في البيان ان "القيادة المركزية ستواصل القضاء على الارهابيين وتفكيك تنظيماتهم التي تهدد وطننا وافرادنا من القوات الامريكية والحلفاء والشركاء في المنطقة وخارجها".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أعلن أمس الجمعة عن قتل "أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".وقال السوداني في منشور على منصة (إكس) إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي وباسناد وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي تمكنت من قتل الإرهابي عبدالله مكي مصلح الرفيعي المكنى أبو خديجة".وأوضح أن هذا الإرهابي يشغل منصب ما يسمى (نائب الخليفة ووالي العراق وسوريا) وأنه كان يشغل كذلك منصب مسؤول اللجنة المفوضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية. (النهاية) ا م م / ط م ا