2025-03-15 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكدت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت (15 آذار 2025)، إصابة 14 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، جراء أربعة حوادث سير خلال الساعات الماضية.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أربعة حوادث سير وقعت خلال الساعات الماضية، أبرزها على طريق بعقوبة-بغداد الجديد، إضافة إلى طريق كركوك-بغداد، ما أسفر عن إصابة 14 مدنيًا، بينهم ثلاث نساء وطفلان".

وأضاف العزاوي، أن "ثلاثة من المصابين في حالة حرجة وتم نقلهم إلى طوارئ المستشفيات الرئيسية لتلقي العلاج"، لافتًا إلى أن "السرعة العالية والتجاوز الخاطئ كانا السبب الرئيس في وقوع هذه الحوادث".

وبين أن "معدلات الحوادث المرورية في ديالى لا تزال مرتفعة، مما يشكل ضغطًا متزايدًا على ردهات الطوارئ في المستشفيات المركزية".

وكانت مديرية المرور العامة العراقية، قد نشرت احصائيات مروعة عن حوادث السير، اذ بلغ عدد المتوفين بسبب حوادث الطرق لمنتصف عام 2024 ألف متوفٍ.

أمّا الحوادث المسجلة في عام 2023، فقد تسببت بوفاة 3019 ضحية مسجلةً نسبة انخفاض 0.1% مقارنة بالعام 2022.

فيما أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، عن إحصائية صادمة بنسبة تسجيل الحوادث المرورية في العرق، مشيراً إلى أن العراق حل في المرتبة 37 عالمياً بتسجيله 15 ألف حادث، بحسب رئيس المركز، فاضل الغراوي، بقوله إنه "تم تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 – 2024"، لافتا إلى أن "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس بنسبة (32.3%)، ثم حوادث الانقلاب بنسبة (9.5%)، أما الحوادث الأخرى بنسبة (1.8%)".

وأشار الى، أن "عام 2023 شهد تسجيل 12 ألف حادث مروري في حين شهد منتصف عام 2024 تسجيل 3 آلاف حادث مروري".