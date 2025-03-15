الريال يسعى للصدارة والسيتي لاستعادة الانتصارات.. مواعيد مباريات اليوم

2025-03-15 11:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال مساء اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، حيث يتطلع الملكي إلى تحقيق الفوز والصعود مؤقتًا إلى الصدارة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وفي جعبته 57 نقطة، متساويًا مع برشلونة الذي لعب مباراة أقل، وذلك بعد انتصاره الأسبوع الماضي على رايو فاليكانو (2-1).

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى مانشستر سيتي للعودة إلى سكة الانتصارات عندما يستضيف برايتون، في أبرز مواجهات الدفعة الأولى من الجولة الـ29.

أما في الدوري الألماني، فيشهد قمتين بارزتين، حيث يواجه يونيون برلين نظيره بايرن ميونخ، بينما يصطدم لايبزيغ بـ بوروسيا دورتموند في مواجهة قوية.

وفي الدوري الإيطالي، تُقام مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الحالية، حيث يلتقي ميلان مع كومو في مواجهة يسعى من خلالها الروسونيري لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

وأدناه مواعيد مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

فياريال ـ ريال مدريد ـ الساعة 08.30 مساءً ـ BEIN SPORTS 3

الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي ـ برايتون ـ الساعة 06.00 مساءً ـ BEIN SPORTS 1

الدوري الألماني:

يونيون برلين ـ بايرن ميونخ ـ الساعة 05.30 مساءً ـ BEIN SPORTS 5

لايبزيغ ـ بروسيا دورتموند ـ الساعة 08.30 مساءً ـ BEIN SPORTS 5

الدوري الإيطالي:

ميلان ـ كومو ـ الساعة 08.00 مساءً ـ أبوظبي الرياضية PREMIUM