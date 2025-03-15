باكثر من 22 مليون نخلة.. العراق الاول عالميا باعداد النخيل

2025-03-15 11:00:38 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، اليوم السبت، أن العراق يحتل المركز الأول بعدد النخيل والرابع بإنتاج التمور على مستوى العالم، مشيراً الى أن العراق صدّر 700 ألف طن من التمور في 2024. وقال عبد الحسين، للوكالة الرسمية وتابعته الاقتصاد نيوز إنه من العام 2025، يُقدَّر عدد أشجار النخيل في العراق بأكثر من 22 مليون نخلة، مع وجود خطط لزيادة هذا العدد إلى 30 مليون نخلة في السنوات القادمة. وأضاف أنه فيما يتعلق بترتيب الدول من حيث عدد أشجار النخيل، تشير بعض البيانات إلى أن العراق يحتل المرتبة الأولى بعدد 22 مليون نخلة، يليه إيران بـ21 مليون نخلة، ثم السعودية بـ12 مليون نخلة، والجزائر بـ9 ملايين نخلة، ومصر وليبيا بـ7 ملايين نخلة لكل منهما، حسب البيانات المتوفرة. ولفت الى أنه أما من حيث إنتاج التمور، فالعراق يحتل المرتبة الرابعة عالميًا وفقًا لأحدث البيانات، مبيناً أن العراق شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة في إنتاج التمور. وأكمل أنه في عام 2022، بلغ الإنتاج العراقي أكثر من 650 ألف طن، وارتفع في عام 2023 إلى حوالي 725 ألف طن، وفي عام 2024، تجاوز الإنتاج 800 ألف طن، مع تصدير أكثر من 700 ألف طن إلى مختلف دول العالم. وتابع، أن هذه الزيادة تُعَدُّ نتيجة لجهود وزارة الزراعة في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الصادرات، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام