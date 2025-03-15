إبعاد 26 مخالفا لشروط الإقامة عبر مطار بغداد الدولي

2025-03-15 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم السبت (15 آذار 2025)، عن ابعاد ٢٦ شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي.

وذكر بيان، للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، إن "كودارها أبعدت 26 شخصا مخالفا لقانون الإقامة العراقي، عبر مطار بغداد الدولي".

وأضاف البيان، إن "عملية الابعاد جاءت بعد جهود كبيرة من كوادر المديرية بالتتبع والملاحقة للمخالفين"، مؤكدا أن "هذا الامر ينطبق على كل من يخالف الأنظمة".

ودعا البيان، المواطنين "بضرورة التعاون مع كوادر المديرية من أجل تقديم المعلومات والابلاغ عن اي مخالف لشروط الإقامة، راجيا عدم ايوائهم خدمة لأمن البلاد".