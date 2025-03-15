“سنتكوم” تؤكد قتل قائد العمليات العالمية لـ”داعش” بالعراق
2025-03-15 12:00:06 - المصدر: راي اليوم
بغداد/ الأناضول
أكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، السبت، قتل قائد العمليات العالمية لـ”داعش”، والذي كان يشغل أيضاً منصب القائد الثاني بالتنظيم (نائب الخليفة) عبد الله مكي مصلح الرفيعي (المكنى أبو خديجة)، بغارة جوية في 13 مارس/ آذار الجاري بمحافظة “الأنبار” غربي العراق.
وجاء في بيان “سنتكوم” عبر منصة إكس: “نفذت قوات سنتكوم، بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية، غارة جوية دقيقة في محافظة الأنبار، أسفرت عن مقتل القائد العالمي الثاني في داعش، ورئيس العمليات ومسؤول اللجنة المفوّضة، عبد الله مكي مصلح الرفيعي (المكنى أبو خديجة)، وعنصر آخر في داعش”.… [+]