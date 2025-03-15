تواصل منافسات بطولة رمضان الدولية للفروسية

2025-03-15 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتواصل بطولة رمضان الدولية للفروسية منافساتها، وللأسبوع الثاني على التوالي، حيث تقام يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وطوال شهر رمضان المبارك، بمقر الاتحاد العراقي للفروسية في الجادرية ببغداد.وذكر بيان للجنة الأولمبية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فعاليات يوم أمس الجمعة شهدت منافسة قوية جداً بين الفرسان الذين شاركوا في فعاليتي قفز الحواجز بارتفاع 100 سم، و110 سم، لقفز الحواجز الستة ( six bar)".وأضاف أن "الفارسة طيبة هيثم والفارسة ملك زياد تمكنتا من تحقيق المركز الأول في فعالية قفز الحواجز بارتفاع 100 سم، بعد تحقيقهما نفس النقاط، وجاء الفارس همام هيثم بالمركز الثاني".وأوضح أن "الفارس محسن ماهر حقق المركز الأول في فعالية قفز الحواجز لارتفاع 110 سم ، فيما حصلت الفارسة مينا ماهر على المركز الثاني، وتوج الفارس حسين لؤي بالمركز الثالث".