محافظ نينوى: مشاريع سنجار وسهل نينوى ستسهم في إعادة النازحين

2025-03-15 13:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد محافظ نينوى، عبد القادر دخيل، اليوم السبت، أن مشاريع سنجار وسهل نينوى ستسهم في إعادة النازحين.

وقال الدخيل في كلمة له عبر دائرة تلفزيونية، خلال إطلاق العمل التنفيذي في 14 مشروعاً ضمن الحزمة الأولى من مشاريع البنى التحتية وأعمال التأهيل في قضاء سنجار ومناطق سهل نينوى، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "من خلال مشاريع الصندوق سيتم تقديم خدمات طارئة مع سد الفجوات في 11 وحدة إدارية، 5 وحدات في مناطق غرب نينوى، و6 منها في سهل نينوى والتي ستسهم بعودة النازحين".

وأضاف، أن "عدد المشاريع في صندوق سنجار وسهل نينوى خلال موازنة 2023 و2024 بلغت 89 مشروعاً"، مشيراً: "عملنا بروح الفريق الواحد لإنجاز كل المتطلبات والكشوفات، وتم ارسالها الى وزارتي التخطيط والمالية بوقت قياسي مقداره 6 أشهر".

وتابع:"يحسب لحكومة رئيس الوزراء هذه المشاريع ،وتمليك الدور الى الايزيدية، وصرف التعويضات الى أبناء سنجار بما يقارب 5 آلاف معاملة، مع وضع حجر الأساس لبناء مستشفى بسعة 100 سرير".