ملثمون يهاجمون مكتب نائبة في البصرة.. الرسالة غامضة

2025-03-15 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

تعرض مكتب النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري، اليوم السبت (15 آذار 2025)، في قضاء الزبير غرب المحافظة لهجوم بعبوة صوتية نفذه مجهولون، ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.

وأوضحت البجاري، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "مركبة تاهو بيضاء مظللة، يرافقها دراجة نارية تقل شخصين ملثمين قامت برمي عبوة صوتية على المكتب، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية"

وأعربت عن استغرابها من استهداف مكتبها، مؤكدة أنه "مكتب خدمي مخصص للتواصل مع المواطنين وتمشية معاملاتهم واستلام السلال الرمضانية وليس له طابع سياسي".

وأضافت: "هناك جهات أرادت إيصال رسالة لنا عبر هذا الاستهداف، لكننا نتساءل: ما الذنب الذي ارتكبناه؟ وهل أصبح العمل الخدمي مستهدفًا؟".

وأشارت البجاري إلى أن "الأجهزة الأمنية في قضاء الزبير فتحت تحقيقًا بالحادث بعد تقديم دعوى قضائية ضد الفاعلين المجهولين، وبدأت القوات الأمنية بمتابعة تسجيلات الكاميرات لملاحقة منفذي الجريمة".