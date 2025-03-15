2025-03-15 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو مجلس النواب المستقل جواد اليساري، اليوم السبت (15 آذار 2025)، على زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد ولقاءاته مع المسؤولين العراقيين.

وقال اليساري لـ"بغداد اليوم"، إن "زيارة الشيباني إلى بغداد أمر طبيعي جدا، والعراق يتعامل مع المتغيرات حوله بكل حيادية وحكمة، وهو يسعى لبناء علاقات جيدة مع سوريا من أجل تعزيز الاستقرار الأمني ومنع أي مخاطر على حدوده قد تؤثر على الأمن الداخلي العراقي".

وأضاف، أن "العراق يتعامل بواقعية مع المتغيرات في سوريا، ولا يريد أي تدخل بالشأن السوري، ونتوقع أن تكون زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوابة لتقوية العلاقات بين البلدين، وستكون منطلقًا لعودة التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري خلال الفترة القادمة".

ويوم أمس الجمعة، وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد، وأجرى لقاءات مع رئيسي الوزراء والبرلمان، وعقد مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وقال الشيباني خلال المؤتمر : "نزور بغداد ضمن جهودنا لتأكيد وحدة الصف بين العراق وسوريا وبلدنا جاد في تعزيز روابطنا" مؤكدا ان "سوريا جادة في تعزيز الروابط مع العراق

وأضاف الشيباني "نهدف من زيارتنا للعراق تعزيز التبادل التجاري وإزالة الحواجز بين البلدين".