الجهد الخدمي يعلن وضع حجر الأساس لمنطقة الإسكان في ميسان

2025-03-15 15:05:02 - المصدر: واع

ميسان – واع - نجم عبد اللهأعلن رئيس فريق الجهد الخدمي عبد الرزاق المالكي، اليوم السبت، وضع حجر الأساس لمنطقة الإسكان في ميسان.وقال المالكي لوكالة الأنباء العراقية (وع)، إنه "تم وضع حجر الأساس لمنطقة الإسكان الصناعي، وهذه العمارات كانت تعاني الحرمان من الخدمات لسنين طويلة، وتوجيه دولة رئيس الوزراء اقتضى بشمول أعمال الخدمات ضمن أعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي".وأضاف أن "الأعمال ستشمل مد شبكات الماء والمجاري، وكذلك أعمال الطرق"، مردفاً بأن "آمال فريق الجهد الخدمي مستمرة في محافظة ميسان، حتى في بقية المشاريع التي أدرجت ضمن خطة العام 2025 في كافة القطاعات (البلديات، والماء، والمجاري وكذلك أعمال الطرق وقطاع التربية والصحة".وتابع أن "المشاريع التي أنجزت حتى الآن تجاوزت الـ 80 مشروعاً، وسنستهدف 20 أخرى"، مستدركاً أن "هناك خطة واسعة لجرد المناطق المتبقية في محافظة ميسان لشمولها بأعمال الفريق في العام 2025".