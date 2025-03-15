جهاز مكافحة الإرهاب لشفق نيوز: الحدود العراقية مع سوريا تحت السيطرة

2025-03-15 15:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، كريم التميمي، يوم السبت، أنالجهاز يؤدي دوراً محورياً في تأمين الحدود العراقية السورية، مشيراً إلى انتشارمفارزه الأمنية على طول الشريط الحدودي، مع تنفيذ طلعات استطلاع يومية بالتنسيق معالأجهزة الأمنية الأخرى.

وقال التميمي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الإرهابنفذ العديد من العمليات النوعية خلال العام الحالي، والعام الماضي في شمال وجنوبالرطبة و راوة في محافظة الأنبار"، مبيناً أن "قوات الجهاز استهدفتمواقع تمركز الإرهابيين وقادتهم، إضافة إلى تدمير عشرات المضافات التي كانتتستخدمها الجماعات الإرهابية كملاجئ".

وأشار إلى أن "الجهاز يولي اهتماماً خاصاً بتأمين الشريط الحدودي بينالعراق وسوريا، لمنع أي محاولات تسلل أو تهديدات أمنية قد تؤثر على استقرار البلاد".

وختم التميمي تصريحه بالتأكيد على أن "القوات الأمنية العراقية موجودةبشكل دائم لحماية الحدود"، مطمئناً الشعب العراقي بأن "جهاز مكافحةالإرهاب والأجهزة الأمنية الأخرى لن تسمح بأي خرق أمني على الحدود العراقيةالسورية".

يذكر أن قيادة قوات حرس الحدود أفادت، الأسبوع الماضي، بتكثيف انتشارقواتها على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بالتزامن مع المعارك العنيفة التياندلعت بين قوات الأمن السورية، ومجاميع مسلحة موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتشهد الحدود العراقية السورية، الممتدة عبر محافظة الأنبار، مراقبة مكثفةمن قبل القوات الأمنية العراقية، وسط تعزيزات مستمرة لضمان عدم تسلل عناصر إرهابيةأو تهريب الأسلحة والممنوعات.