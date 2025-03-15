ضمن تصفيات كأس العالم.. المنتخب العراقي يصل البصرة لمواجهة الكويت

2025-03-15 15:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم السبت، إلى البصرة استعداداًلمواجهة منتخب الكويت ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026.

ويلتحق لاعبي الأندية، بشكل متقطع مع المنتخب لإكمال صفوفه، حيث وصل لاعبا نادي دهوك الى البصرة هارون أحمد وبيتر كوركيس قادمان مندهوك، وكذلك لاعب اربيل ربين سولاقة وزميله لاعب الشرطة من أربيل اكام هاشم،للانضمام إلى المنتخب الوطني العراقي.

وتوقف دوري نجوم العراق اليوم السبت، بسبب توجهلاعبي المنتخب إلى البصرة للدخول بمعسكر تدريبي يبدأ يوم الأحد 16 آذار/ مارس، فيالمدينة الرياضية.

وقرر مدرب المنتخب خيسوس كاساس، أن تكونتدريبات المنتخب العراقي بمعسكره التدريبي في محافظة البصرة مغلقة أمام الإعلاموالجمهور.

ويأتي المعسكر الذي سيقام لمنتخب العراقاستعداداً لمباراة العراق والكويت يوم 20 من الشهر الحالي، ضمن التصفيات الآسيويةالمؤهلة لكأس العالم 2026.