ليفاندوفسكي مازحا: اللعب بجوار الصغار يشعرني بشبابي

2025-03-15 15:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعى

أكد مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، اليوم السبت (15 آذار 2025)، أنه في حالة بدنية جيدة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، غداً الأحد، في الجولة الـ28 من الليجا.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لقناة "موفيستار"، إنني "متحمس جدا لمواجهة أتلتيكو مدريد، أشعر أنني بحالة جيدة ولا أشعر بأي فارق بين حالتي البدنية الآن وما كنت عليه قبل 3 سنوات".

وأضاف إنني "في الحقيقة، أقوم بالعديد من الأمور للحفاظ على لياقتي خارج الملعب، أعمل كثيرًا على تجديد طاقتي البدنية والقيام بأشياء أخرى. كل هذا يساعدني على البقاء في حالة جيدة وتقديم أداء على أعلى مستوى".

واختتم ليفا تصريحاته مازحا، أنه "من المؤكد أن اللعب بجوار هؤلاء الشباب الصغار يساعدني أيضًا على الشعور بشبابي من جديد".

وخاض المهاجم البولندي 39 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في مختلف البطولات، حيث أحرز 34 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات