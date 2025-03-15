بعد تزايد الأحمال.. السليمانية تختبر ضغط الكهرباء لمدة 3 أيام

2025-03-15 15:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية توزيع الكهرباء في السليمانية، يوم السبت، بدءاختبار ضغط شبكة الكهرباء في المدينة، وهو إجراء يمتد لثلاثة أيام بهدف تقييم قدرةالشبكة على توزيع الطاقة وتحسين ساعات التجهيز.

وقال غالب محمد، مدير قسم التحكم والاتصالات في كهرباء السليمانية، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاختبار سينفذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلةالأولى منه اليوم، في الساعة الواحدة بعد الظهر".

وأضاف محمد، أن "المرحلة الأولى من الاختبار تتضمن فصل التيارالكهربائي عن بعض أحياء السليمانية التي تعاني من مشاكل تحميل زائدة خلال فتراتالذروة، ومنها مناطق (رابرين قرب قولاريسي، تقاطع شورش الجديد، كوردسات، أوَبارە،خليفة، وكاني گوما)".

وأشار إلى أن "أهمية هذا الاختبار تكمن في قياس الضغط على الشبكةالكهربائية، بهدف إيجاد حلول لزيادة عدد ساعات التجهيز"، مبيناً ان"هناك علاقة بين زيادة الأحمال الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة، ما يستدعيإجراء اختبارات لضمان كفاءة التوزيع".

ويأتي هذا الاختبار في ظل النقص الحاد في الكهرباء، مما أدى إلى قطع التيارعن بعض الأحياء بشكل مؤقت.

ويستمر الاختبار لمدة ثلاثة أيام، وفقاً للتصريحات الرسمية، وسط آمال بأنيسهم في تحسين توزيع الطاقة الكهربائية في المدينة، فيما تؤكد الجهات المختصة أنهذه الإجراءات ضرورية لتحقيق توازن أفضل في توزيع الكهرباء وتقليل الانقطاعاتالمفاجئة، خاصة في ظل تزايد الاستهلاك خلال فترات الذروة.