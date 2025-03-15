مصرف قطر المركزي يبيع أذون خزانة محلية بقيمة 700 مليون ريال

2025-03-15 15:20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة محلية بقيمة 700 مليون ريال على شريحتين: الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون ريال لأجل أسبوع. الشريحة الثانية بقيمة 200 مليون ريال لأجل 28 يوماً، بمتوسط عائد قدره 4.6. ووفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي الرصيد القائم من أذون الخزانة المحلية 14.85 مليار ريال. وتُعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المتداولة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام