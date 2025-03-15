السليمانية تختبر ضغط الكهرباء لمدة 3 أيام

2025-03-15 15:20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت مديرية توزيع الكهرباء في السليمانية، يوم السبت، بدء اختبار ضغط شبكة الكهرباء في المدينة، وهو إجراء يمتد لثلاثة أيام بهدف تقييم قدرة الشبكة على توزيع الطاقة وتحسين ساعات التجهيز. وقال غالب محمد، مدير قسم التحكم والاتصالات في كهرباء السليمانية، إن الاختبار سينفذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى منه اليوم، في الساعة الواحدة بعد الظهر. وأضاف محمد، أن المرحلة الأولى من الاختبار تتضمن فصل التيار الكهربائي عن بعض أحياء السليمانية التي تعاني من مشاكل تحميل زائدة خلال فترات الذروة، ومنها مناطق رابرين قرب قولاريسي، تقاطع شورش الجديد، كوردسات، أوَبارە، خليفة، وكاني گوما. وأشار إلى أن أهمية هذا الاختبار تكمن في قياس الضغط على الشبكة الكهربائية، بهدف إيجاد حلول لزيادة عدد ساعات التجهيز، مبيناً ان هناك علاقة بين زيادة الأحمال الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة، ما يستدعي إجراء اختبارات لضمان كفاءة التوزيع. ويأتي هذا الاختبار في ظل النقص الحاد في الكهرباء، مما أدى إلى قطع التيار عن بعض الأحياء بشكل مؤقت. ويستمر الاختبار لمدة ثلاثة أيام، وفقاً للتصريحات الرسمية، وسط آمال بأن يسهم في تحسين توزيع الطاقة الكهربائية في المدينة، فيما تؤكد الجهات المختصة أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق توازن أفضل في توزيع الكهرباء وتقليل الانقطاعات المفاجئة، خاصة في ظل تزايد الاستهلاك خلال فترات الذروة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام