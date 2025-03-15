"الخزانة تترقب".. تحذير برلماني لمصرف الرافدين من عقوبات أمريكية صارمة

2025-03-15 17:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إخلاصالدليمي، يوم السبت، من امكانية فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرفالرافدين في حال استمراره بالإجراءات التي تشوبها ملاحظات رقابية.

وقالت الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن مصرف الرافدين، كأي مصرف أهلي يخضعلتعليمات وضوابط وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الاتفاق مع البنك المركزي العراقيوالشركة الدولية المكلفة بمتابعة عمل المصارف في العراق".

ووفقاً للدليمي، فإن الشركة الدولية أشارت إلى وجود خروق في عمل مصرفالرافدين، الأمر الذي دفع المصرف إلى التعاقد مع شركة أجنبية بهدف تطوير أدائهومعالجة تلك الملاحظات.

وأشارت الدليمي، إلى أن "استمرار المصرف في العمل وفق إجراءاتهالسابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليه إلى جانب مصارف أهلية أخرى، في حالعدم تصحيح المخالفات المسجلة".

وكان النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، قد جدد في 30 كانونالثاني/يناير 2025، مهاجمة العراق، لكن كان في هذه المرة عبر المطالبة بفرض عقوباتعلى مصرف الرافدين الحكومي، متهماً إياه بأنه "آلة" لغسيل أموال النظامالإيراني وعملائه للحصول على الدولار.

وكتب ويلسون، في تدوينة له على منصة إكس، أن "وزارة الخزانة الأمريكيةوالبنك الاحتياطي الفيدرالي، سمحا تحت حكم جو بايدن ومبعوثه (بريت ماكغورك)، لمصرفالرافدين، وهو (أكبر مصرف حكومي في العراق)، بأن يصبح آلة لغسيل الأموال للنظامالإيراني وعملائه للحصول على الدولار الأمريكي".

وأثارت هذه المطالبات مخاوف مختصين في الشأن المالي والمصرفي من تداعياتهذا التوجه في حال تم تنفيذه على المصارف الحكومية العراقية، وفقاً لحديث سابقلوكالة شفق نيوز، عن هذا الملف.