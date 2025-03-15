الدفاع توجه دعوة للمتقدمين إلى الدورة التأهيلية 89
2025-03-15 18:05:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
دعت وزارة الدفاع، اليوم السبت، المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية (89) للوجبة (16، 17، 18، 19)، إلى المراجعة.
وذكر بيان لوزارة الدفاع- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزارة الدفاع دعت المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية (89) للوجبة (16، 17، 18، 19)، إلى المراجعة، ولتفاصيل أكثر والاطلاع على أرقام الاستمارات وتاريخ المراجعة اضغط على الرابط أدناه:
https://mod.mil.iq/?article=6862
وأضاف البيان، أنه "سيتم نشر باقي القوائم تباعًا وحصرًا على موقع وزارة الدفاع والمنصات التابعة لها".
دعت وزارة الدفاع، اليوم السبت، المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية (89) للوجبة (16، 17، 18، 19)، إلى المراجعة.
وذكر بيان لوزارة الدفاع- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزارة الدفاع دعت المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية (89) للوجبة (16، 17، 18، 19)، إلى المراجعة، ولتفاصيل أكثر والاطلاع على أرقام الاستمارات وتاريخ المراجعة اضغط على الرابط أدناه:
https://mod.mil.iq/?article=6862
وأضاف البيان، أنه "سيتم نشر باقي القوائم تباعًا وحصرًا على موقع وزارة الدفاع والمنصات التابعة لها".