الدفاع توجه دعوة للمتقدمين إلى الدورة التأهيلية 89

2025-03-15 18:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعت وزارة الدفاع، اليوم السبت، المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية (89) للوجبة (16، 17، 18، 19)، إلى المراجعة.وذكر بيان لوزارة الدفاع- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزارة الدفاع دعت المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية (89) للوجبة (16، 17، 18، 19)، إلى المراجعة، ولتفاصيل أكثر والاطلاع على أرقام الاستمارات وتاريخ المراجعة اضغط على الرابط أدناه:https://mod.mil.iq/?article=6862وأضاف البيان، أنه "سيتم نشر باقي القوائم تباعًا وحصرًا على موقع وزارة الدفاع والمنصات التابعة لها".