وزير الكهرباء يصدر توجيهًا بشطر (24) مركز صيانة في بغداد
2025-03-15 18:05:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، توجيهًا بشطر (24) مركز صيانة في بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عقد اجتماعًا مع مسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد؛ لمناقشة مراحل تنفيذ الخطة الطارئة لمشاريع فك الاختناقات استعدادًا للصيف المقبل"، لافتًا إلى، أن "الوزير استمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركة حول التحديات التي تواجه فرق الصيانة نتيجة التوسع العمراني في المناطق وصعوبة تغطية الاحتياجات المتزايدة".
ووجه فاضل- بحسب البيان- بـ "شطر (24) مركز صيانة تتوزع في قاطع الرصافة (6) والكرخ (6) وقاطع الصدر (12)"، مبينًا، أن "هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تغطية أفضل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتقديم خدمة أسرع في معالجة الأعطال".
وأضاف البيان، أن "الوزير اطلع على نسب إنجاز الأعمال المدنية لمحطات (E-house)"، مشددًا على، "ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع ضمن الإطار الزمني المحدد".
أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، توجيهًا بشطر (24) مركز صيانة في بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عقد اجتماعًا مع مسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد؛ لمناقشة مراحل تنفيذ الخطة الطارئة لمشاريع فك الاختناقات استعدادًا للصيف المقبل"، لافتًا إلى، أن "الوزير استمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركة حول التحديات التي تواجه فرق الصيانة نتيجة التوسع العمراني في المناطق وصعوبة تغطية الاحتياجات المتزايدة".
ووجه فاضل- بحسب البيان- بـ "شطر (24) مركز صيانة تتوزع في قاطع الرصافة (6) والكرخ (6) وقاطع الصدر (12)"، مبينًا، أن "هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تغطية أفضل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتقديم خدمة أسرع في معالجة الأعطال".
وأضاف البيان، أن "الوزير اطلع على نسب إنجاز الأعمال المدنية لمحطات (E-house)"، مشددًا على، "ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع ضمن الإطار الزمني المحدد".