2025-03-15 18:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، توجيهًا بشطر (24) مركز صيانة في بغداد.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عقد اجتماعًا مع مسؤولي شركة توزيع ‏كهرباء بغداد؛ لمناقشة مراحل تنفيذ الخطة الطارئة لمشاريع فك ‏الاختناقات استعدادًا للصيف المقبل"، لافتًا إلى، أن "الوزير استمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركة حول التحديات التي ‏تواجه فرق الصيانة نتيجة التوسع العمراني في المناطق وصعوبة تغطية ‏الاحتياجات المتزايدة". ‏ووجه فاضل- بحسب البيان- بـ "شطر (24) مركز صيانة تتوزع في قاطع الرصافة (6) والكرخ (6) ‏وقاطع الصدر (12)"، مبينًا، أن "هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تغطية أفضل للمناطق ذات ‏الكثافة السكانية العالية، وتقديم خدمة أسرع في معالجة الأعطال".وأضاف البيان، أن "الوزير اطلع على نسب إنجاز الأعمال المدنية لمحطات (‏E-house‏)"، ‏مشددًا على، "ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع ضمن الإطار الزمني ‏المحدد".