ريال مدريد يعاني من الإصابات أمام فياريال

2025-03-15 18:10:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيعاني بعض نجوم ريال مدريد من إجهاد وإصابات طفيفة قبل مواجهة فياريال، مساء اليوم السبت على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يراجع الوضع الصحي لنجوم الفريق مع الأطباء، لاتخاذ قرارات حاسمة فيما تبقى من المباريات بالليجا".وأشارت، "القائمة الرسمية للمصابين من مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تشمل فقط فيرلاند ميندي، الذي يعاني من إصابة عضلية في الساق اليسرى، لكن هناك على الأقل 4 لاعبين آخرين واجهوا مشاكل بدنية في تلك الموقعة".